¡Terminó la espera! Listos artistas invitados a la Feria de las Fresas

Irapuato, Guanajuato.- Este viernes se darán a conocer de manera oficial los artistas invitados que formarán parte de la Feria de las Fresas 2026, uno de los eventos más esperados por las y los irapuatenses y visitantes de la región. No más especulaciones, la expectativa llegó a su fin.

Autoridades municipales adelantaron que la próxima edición de la feria traerá un cartel renovado y de primer nivel, tanto en el Palenque como en el Teatro del Pueblo, además de nuevas atracciones, espectáculos y sorpresas que buscan consolidar a la feria como una de las más importantes del Bajío.

La Feria de las Fresas 2026 no solo apostará por la música y el entretenimiento, sino también por experiencias familiares, juegos mecánicos innovadores, oferta gastronómica y actividades culturales que resaltan la identidad de Irapuato.

El anuncio oficial de los artistas marcará el arranque de la cuenta regresiva para una edición que promete romper expectativas y atraer a miles de visitantes, impulsando además la economía local y el turismo en la ciudad.

Se espera que en las próximas horas se revelen más detalles sobre fechas, costos y dinámicas de acceso, información que ha generado gran expectativa en redes sociales entre los seguidores de la tradicional feria.