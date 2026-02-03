Refuerzan capacitación policial en Manuel Doblado

Manuel Doblado, Guanajuato.- Desde el 12 de enero elementos de Seguridad de Manuel Doblado forman parte de talleres con los que se busca reforzar la capacitación de las y los integrantes de dicha corporación, como base primordial para el buen desempeño de sus funciones.

El Presidente Municipal de Manuel Doblado, Gustavo Adolfo Alfaro Reyes ha puesto especial énfasis en que las y los integrantes de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad, reciban la capacitación necesaria para que sea reflejo en su actuar hacia la ciudadanía dobladense.

Para este taller, se incorporaron un total de 18 elementos de diferentes áreas operativas, donde se contemplan temas como Competencias Básicas de la Función Policial, Seguridad Pública con Perspectiva de Género, Medidas de protección a Niñas, Adolescentes y Mujeres, entre otros.

Los participantes son oficiales de áreas como la Unidad Especializada para la Prevención y Atención de la Violencia de Género, y de la Central de Emergencias 911, quienes participan en este taller que se realiza en la ciudad de Pénjamo, con una duración de 40 horas por taller.

El objetivo es reforzar los conocimientos en Derechos Humanos, Igualdad de Género y atención de la violencia, y con la finalidad de atender estos temas, la propia dirección de seguridad tiene conformada la Unidad Especializada de Género.

De manera que, aunado a la constante capacitación, se busca una corporación con mayor eficacia y equidad para ofrecer apoyo inmediato a casos de violencia de género.

Cabe señalar que los próximos cursos a impartir en dicha dependencia, serán enfocados a Tránsito Municipal, donde los elementos se capacitarán en la actualización para policía de tránsito bajo una duración de 130 horas.