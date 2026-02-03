“El Beto” una de las víctimas mortales de la volcadura en Pénjamo

Pénjamo, Guanajuato.- Una de las tres personas que perdieron la vida en el accidente ocurrido sobre la carretera La Piedad–Manuel Doblado, a la altura de la comunidad de El Idolo, fue identificado como Alberto Ponce Salcido. Hay que hacer mención que además de los tres difuntos, 20 personas más resultaron lesionadas producto de la volcadura del camión que transportaba a un grupo de jornaleros hacia el estado de Jalisco.

La víctima identificada es Alberto Ponce Salcido, de 37 años de edad, vecino de la comunidad de La Viguería, en el municipio de Pénjamo. De acuerdo con los primeros reportes, Alberto se dirigía como cada mañana a su lugar de trabajo en Arandas, Jalisco, cuando ocurrió el percance.

Familiares y conocidos señalaron que Alberto, conocido cariñosamente como “Beto”, dedicaba su tiempo libre al deporte, desempeñándose como portero del equipo El Tarengo FC. Su fallecimiento ha causado consternación entre la comunidad, ya que al parecer dejó en la orfandad a dos niñas de 5 y 3 años de edad.

Durante el transcurso de la jornada se difundieron imágenes del momento en que el camión siniestrado era remolcado, mientras continuaban las labores de atención a los heridos y el retiro de la unidad volcada.

En redes sociales, usuarios han mencionado que la mayoría de los jornaleros que viajaban en el camión serían originarios de comunidades como Villas, Cañadas y ranchos aledaños, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado de manera oficial la identidad del resto de las víctimas mortales.

Las investigaciones continúan para esclarecer las causas del accidente, en tanto que se espera que en las próximas horas se brinde información oficial sobre las otras dos personas fallecidas y el estado de salud de los lesionados.