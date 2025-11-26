TEEG celebra 31 años como garante de la justicia electoral en Guanajuato

Guanajuato, Gto.- El Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato (TEEG) celebró su 31 aniversario como organismo autónomo, reafirmando su compromiso con la justicia electoral imparcial y con el fortalecimiento de la democracia y la paz social en el estado.

Desde su transformación en 1994 en un órgano jurisdiccional autónomo, el TEEG se ha consolidado como la máxima autoridad electoral en Guanajuato, garantizando los derechos político-electorales de la ciudadanía con imparcialidad, independencia y estricto apego a la ley.

La magistrada presidenta, Yari Zapata López, destacó la función del Tribunal como árbitro en los conflictos electorales. “Como en un partido de futbol existe un árbitro, en materia electoral el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato es ese árbitro: si algún partido político no está de acuerdo con una decisión del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, o si hay conflictos internos o alguien busca postularse como independiente, en el Tribunal analizamos el conflicto y establecemos quién tiene la razón mediante una sentencia fundada y motivada”, señaló.

En los últimos tres años (2022–2024), el TEEG recibió 709 asuntos, de los cuales el 79% no fueron impugnados. Del 21% que sí se impugnaron, el 94.6% fueron confirmados en la instancia federal, lo que evidencia la solidez y legitimidad de sus resoluciones, así como su alineación con los estándares constitucionales y convencionales de la justicia electoral en México.

Rumbo al Proceso Electoral 2026–2027

La magistrada recordó que uno de los mayores desafíos será el proceso electoral 2026–2027, en el que se renovarán 46 ayuntamientos, 36 diputaciones locales y, por primera vez, se elegirán cerca de 330 cargos judiciales en la primera elección judicial del estado.

“Seguramente habrá un número importante de medios de impugnación. Pero decirle a la ciudadanía que, a lo largo de estos 31 años, hemos dado buenas cuentas a toda la sociedad guanajuatense. Tenemos la capacidad y experiencia para afrontar este gran reto con responsabilidad y compromiso”, afirmó.