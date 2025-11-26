PRI impulsa foro para fortalecer liderazgos y combatir la violencia contra mujeres en Guanajuato

Irapuato, Guanajuato.- En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Instituto Reyes Heroles llevaron a cabo un foro dirigido a más de 150 mujeres, con el objetivo de fortalecer conocimientos, generar reflexión y promover acciones para erradicar la violencia en todas sus formas.

El encuentro tuvo como ponente principal a Zayra Velázquez, licenciada en Comunicación y conferencista, quien compartió herramientas, perspectivas y mensajes clave sobre la importancia de reconocer, prevenir y atender las violencias que atraviesan la vida de las mujeres en los distintos ámbitos sociales, políticos y comunitarios.

La anfitriona del evento fue Karen Guerra, titular de la Unidad para Erradicar la Violencia Política en Razón de Género del Comité Directivo Estatal del PRI en Guanajuato, quien destacó la necesidad de seguir generando espacios seguros, formativos y de diálogo que impulsen la participación política de las mujeres con pleno respeto a sus derechos.

Al foro asistieron mujeres militantes, liderazgos comunitarios y representantes de distintos sectores sociales, entre ellas la Regidora Kristian Lira, del Ayuntamiento de Irapuato, así como: …

El Comité Directivo Estatal del PRI en Guanajuato y el Instituto Reyes Heroles impulsan acciones formativas y de fortalecimiento a liderazgos que promuevan la participación política de las mujeres, la igualdad sustantiva y el ejercicio pleno de sus derechos.