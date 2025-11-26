Sentencian a 4 años de prisión a mujer por trata de personas en Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Durante una audiencia reciente, el Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, en coordinación con los asesores jurídicos de las víctimas, todos adscritos a la Unidad Especializada en Combate a la Trata de Personas, presentó ante la autoridad judicial los datos de prueba que permitieron obtener un resultado inmediato: la vinculación a proceso y, en la misma sesión, la sentencia condenatoria contra Teresa de Jesús “N”, de 35 años, por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual.

La causa penal se originó en Irapuato en 2021, cuando la acusada reclutó a dos mujeres adultas para destinarlas a la prestación de servicios sexuales, obteniendo un beneficio económico mediante su explotación.

Las investigaciones realizadas por agentes de investigación criminal, analistas y especialistas en delitos de trata permitieron reconstruir el modo de operar y acreditar plenamente el delito, conforme a lo establecido en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.

Durante la audiencia, el Ministerio Público presentó de forma técnica y detallada cada elemento de prueba: entrevistas con perspectiva de género, informes de trabajo social, dictámenes especializados, entre otros. La solidez de la carpeta permitió al Tribunal emitir la resolución.

Como resultado, la autoridad judicial vinculó a proceso a la acusada y dictó sentencia condenatoria de 4 años de prisión, además de una multa económica y la suspensión de sus derechos político-electorales durante el tiempo que dure la sanción.