También en el Congreso cuidan “la moral y las buenas costumbres”

GUANAJUATOM GTO.- Las obras «La Diosa de la Fertilidad» y «La Diosa Maya», creadas por la artista visual Natalia Barajas como un homenaje a las culturas originarias, fueron retiradas de una exposición montada en el Congreso del Estado. Se trata de dos cuadros que implican la representación femenina y la conexión con lo ancestral. Como las figuras muestran los senos fueron excluidas de la muestra con el argumento de que había visitas guiadas con niños y estos las podían ver. La autora propuso que fueran retiradas cuando hubiera menores, pero su petición no fue atendida.

Lo anterior ocurrió en julio, pero fue retomado ahora en el contexto de la actual polémica por el retiro de la exposición «Iconoclasia», del estudiante Edder Martínez en la Universidad de Guanajuato.

El argumento formal del Congreso fue que «incumplían los lineamientos de imagen y contenido». A solicitud de reporteros de la fuente, el área de comunicación del Congreso difundió un documento donde expresan las condiciones para exponer obras:

1.1 Las obras deben tener carácter artístico o cultural, cuidando que no contengan mensajes ofensivos, violentos o discriminatorios, asimismo, el contenido deberá ser apto para menores de edades. Recuerda que este es un espacio que recibe desde estudiantes de primaria hasta investigadores de posgrado.

1.2 Se prioriza el contenido educativo, histórico, artesanal o artístico que contribuya al desarrollo cultural de las y los visitantes.

1.3 No se aceptará ninguna propuesta que afecte, dañe u ofenda a grupos o personas por sexo, orientación sexual, raza, religión, posición social, ideología, creencias, etc.

Y lo que justifica la supresión de obras:

2.4 El Centro Cultural Santa Fe, a través de la dirección de Gestión y Vinculación Social será responsable de evaluar cada solicitud de acuerdo con la información presentada por la persona interesada, lo anterior, a fin de emitir visto bueno a dicha solicitud, la cual quedará sujeta a aprobación.

A juicio de la institución, la obra -una pintura- no era apta para menores por tener senos expuestos.