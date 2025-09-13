Más de 1 mil 500 policías estatales para tener Fiestas Patrias seguras en Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato. En coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y los 46 ayuntamientos, más de 1 mil 500 integrantes de la Secretaría de Seguridad y Paz estarán desplegados en plazas, recintos cívicos y carreteras estatales y federales.

En el municipio de Dolores Hidalgo, Cuna de la Independencia Nacional, el dispositivo contempla más de 400 policías estatales para acompañar a familias y visitantes durante los festejos patrios.

Estarán activadas capacidades de Inteligencia y monitoreo C5i 24/7 (videoprotección y arcos carreteros) para anticipar riesgos y coordinar la respuesta en tierra. Como componente preventivo, aeronaves institucionales se activarán de manera preventiva para sobrevuelos disuasivos y apoyo a Protección Civil, conforme a protocolos de seguridad aérea y a la información en tiempo real del C5i.

Se contará con filtros de acceso y apoyo vial; asimismo, se difundirán rutas alternas y horarios de mayor movilidad por canales oficiales. En sedes de alta afluencia se instalarán módulos de atención y reunificación familiar, en coordinación con Protección Civil, Bomberos y servicios de salud. Los actos cívicos contemplan pirotecnia autorizada y supervisada; por seguridad no se permitirá el ingreso con objetos de riesgo como punzocortantes, astas rígidas o envases de vidrio.

Participa toda la Policía Estatal, con funciones de Operación y Reacción (patrullaje preventivo y atención inmediata), Caminos y Carreteras (filtros y auxilio vial en tramos estatales y enlaces con la red federal), Proximidad y Turística (orientación, módulos de atención y reunificación familiar), Grupo Táctico (cobertura especializada en eventos de alta afluencia), Uidad K9 (detección preventiva en accesos) y C5i/Analistas de Inteligencia (despacho, coordinación interinstitucional y gestión de incidentes). El operativo se realiza bajo corresponsabilidad en cada municipio, con respeto a los ámbitos de competencia y sumando capacidades en la celebración más importante del país.

La Secretaría de Seguridad y Paz invitó a la ciudadanía a vivir unas fiestas patrias con seguridad y orden. Recomendaron planear las llegadas, elegir un conductor designado si se va a brindar, identificar salidas y acordar un punto de reunión con la familia; colocar un gafete con teléfono de contacto a niñas y niños, así como resguardar a las mascotas del ruido intenso.

Finalmente, la dependencia recordó que, en caso de observarse alguna situación irregular, se pueden realizar denuncias anónimas al 089 o marcar al 911 en caso de emergencia.