Detienen a mujer con droga; tenía orden de aprehensión por homicidio

León, Guanajuato. En el marco de la estrategia estatal CONFIA (Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen), integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) detuvieron a una mujer en posesión de droga, quien además contaba con una orden de aprehensión vigente por homicidio.

Los hechos se registraron en la colonia Refugio de San José, cuando personal de las FSPE realizaba patrullajes preventivos y recibió un reporte ciudadano sobre una mujer que manipulaba una bolsa con posible droga.

Al acudir al lugar, los oficiales ubicaron a la persona señalada, identificada como Maribel “N”, de 34 años, con domicilio en la zona de San José de Matas. Durante la inspección, se le localizaron ocho bolsas tipo ziploc que contenía una sustancia granulada con las características del cristal, equivalente a 48 dosis.

Tras consultar sus datos en el sistema estatal C5i, se confirmó que contaba con una orden de aprehensión vigente por homicidio, por lo que fue asegurada y puesta a disposición de la autoridad competente junto con la droga incautada.