Talento UG: estudiantes ganan primer lugar en Ford Lean Challenge

Irapuato, Guanajuato.- Las y los estudiantes de Ingeniería Mecatrónica del Campus Irapuato – Salamanca de la Universidad de Guanajuato (UG), Miriam Giselle Martínez Ramírez, Juan Armando Gutiérrez Robledo y Jonathan Ojeda López obtuvieron el primer lugar en el Ford Lean Challenge 2026, un reto colaborativo que impulsa el talento universitario mediante la aplicación de metodologías Lean para resolver desafíos reales de la industria automotriz.

La competencia reunió a equipos de diferentes universidades para desarrollar proyectos de mejora continua dentro del Irapuato Electric Powertrain Center (IEPC) de Ford Motor Company. Durante ocho semanas, las y los participantes trabajaron en procesos de manufactura, identificando áreas de oportunidad, diseñando soluciones e implementando propuestas con impacto medible en productividad, calidad y eficiencia operativa.

El equipo de la Universidad de Guanajuato desarrolló proyectos enfocados en la mejora de procesos de manufactura mediante el uso de herramientas de Lean Manufacturing, automatización, análisis de causa raíz y tecnologías de visión artificial. Entre las soluciones propuestas destacó una plataforma móvil de inspección diseñada para fortalecer la respuesta ante contingencias de calidad, así como iniciativas orientadas a la reducción de desperdicios, la estandarización de operaciones y la optimización de métodos de trabajo.

Para Miriam Giselle Martínez Ramírez, este logro es resultado de una preparación constante que combina formación académica, participación en proyectos y desarrollo de liderazgo. Destacó que una de las principales enseñanzas fue comprender que el conocimiento técnico debe complementarse con trabajo en equipo, comunicación efectiva y una actitud proactiva. Además, señaló que este reconocimiento permite visibilizar la capacidad y competitividad de las y los estudiantes de ingeniería de la Universidad de Guanajuato.

Por su parte, Juan Armando Gutiérrez Robledo resaltó que la experiencia le permitió aplicar conocimientos de Ingeniería Mecatrónica a problemas reales dentro de la industria y colaborar con operadores, ingenieros y personal de distintas áreas. Consideró especialmente valioso comprobar cómo algunas de las propuestas desarrolladas durante el reto se transformaron en soluciones implementadas en la planta. Asimismo, destacó la importancia de aprender a comunicar y defender una idea, demostrando de manera clara los beneficios que puede generar.

Jonathan Ojeda López subrayó que la experiencia le permitió conocer de cerca el funcionamiento de la industria automotriz y participar en proyectos relacionados con procesos de ensamble de motores eléctricos. Además de fortalecer sus conocimientos técnicos, destacó la oportunidad de trabajar con tecnologías emergentes como sistemas de visión e inteligencia artificial, así como presentar proyectos ante personal directivo de la empresa.

Las y los integrantes del equipo reconocieron el acompañamiento de la Universidad de Guanajuato para generar oportunidades de vinculación con el sector productivo, así como el apoyo brindado por Ford Motor Company mediante asesoría especializada, capacitación, acceso a tecnología y espacios para el desarrollo de proyectos de alto impacto.

La experiencia representó para las y los estudiantes una oportunidad para confirmar que los conocimientos adquiridos en las aulas pueden convertirse en soluciones reales capaces de generar valor en entornos industriales de alta exigencia, consolidando competencias que serán fundamentales en su desarrollo profesional.

La metodología Lean, o Lean Manufacturing, es una filosofía de gestión enfocada en generar el mayor valor posible para el cliente utilizando la menor cantidad de recursos, mediante la eliminación de desperdicios, la mejora continua y la optimización de procesos.