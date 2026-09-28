Jorge Medina presume beso de 3 con Wendy Guevara y Josi Cuen

Ciudad de México.- El cantante Jorge Medina protagonizó un beso de 3 con la influencer leonesa Wendy Guevara y su compañero de tour Josi Cuen durante su show en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. En redes, Medina ‘presumió’ el video del momento aclamado por el público.

Como parte de su gira ‘Juntos’, los ex cantantes de la Arrolladora Banda el Limón se presentaron en CDMX, en donde también asistió Wendy como invitada especial. En el escenario, la ganadora de la Casa de los Famosos realizó un baile improvisado que terminó con los dos artistas cargándola.

El acto hizo que los fans comenzaran a gritar “Beso de tres”, por lo que terminaron accediendo a un beso en la mejilla a la integrante de Las Perdidas. El beso se volvió viral en redes, desatando comentarios de ‘envidia’ hacia Wendy.