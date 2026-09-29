Irapuato: asesinan a Luis de 30 años y dejan grave a Sofía de 15 años

Irapuato, Guanajuato.- Luis de aproximadamente 30 años y una adolescente identificada como Sofía de 15 años fueron víctimas de las balas en el fraccionamiento Urbi Villas del Rey, en Irapuato. El ataque fue realizado sobre la calle Monrreal por presuntos sicarios que viajaban en moto, dejando a la joven grave y al hombre sin vida en la vía pública.

Personal de seguridad atendió una llamada de emergencia por personas lesionadas en la colonia alrededor de las 6 de la tarde el lunes. Al llegar, paramédicos localizaron a dos personas heridas de bala, una de ellas ya no contaba con signos vitales y la otra fue trasladada al hospital de urgencia.

De acuerdo con testimonios, el hecho fue presenciado por menores de edad, al parecer, hijos de la víctima mortal.

Autoridades de los tres órdenes acordonaron el área y llevaron a cabo un operativo sin que al momento se haya comunicado la detención de los supuestos responsables. Por su parte, la Fiscalía General y el SEMEFO realizan las diligencias correspondientes con la apertura de la carpeta de investigación y la necropsia de rutina.

Cabe señalar que apenas el 14 de septiembre se registró un ataque en el mismo fraccionamiento, que terminó con la vida de un hombre en la calle Corona Real.