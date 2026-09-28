Guerrero sin reservar alcaldías para mujeres; Guanajuato posiblemente

Guanajuato, Gto. — La decisión del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) de reservar solo para mujeres candidaturas a 13 presidencias municipales en 2027 podría invalidarse. En Guerrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó una medida similar hace apenas unas semanas.

El precedente de Guerrero

La reforma aprobada por el Congreso de Guerrero pretendía obligar a los partidos a postular únicamente mujeres en 20 municipios que nunca ha gobernado una alcaldesa. Las candidaturas se repartirían en tres bloques graduales para las elecciones de 2027, 2030 y 2033.

El 3 de septiembre de 2026, la SCJN invalidó por mayoría esa reforma, al considerar inconstitucional el escalonamiento en tres procesos electorales y el máximo tribunal anuló el artículo 14 Bis y el Segundo Transitorio.

La ministra Yasmín Esquivel consideró contradictorio que una medida para equilibrar oportunidades terminara generando desigualdad entre las propias candidatas. La ministra María Estela Ríos, único voto en contra, sostuvo que la reforma también vulneraba el derecho de los hombres a competir.

El fallo ya tuvo efectos fuera de Guerrero. En Hidalgo, el Congreso local congeló una propuesta para reservar 42 alcaldías a mujeres. El presidente de la Junta de Gobierno, Andrés Velázquez Vázquez, interpretó que la Corte consideró que los congresos se exceden al imponer ese tipo de medidas y que se vulnera la libertad de organización de los partidos.

Guanajuato también podría llegar la invalidez

El Consejo General del IEEG aprobó por unanimidad un acuerdo que obliga a los ocho partidos con registro estatal a postular exclusivamente a mujeres en 13 ayuntamientos durante las elecciones de 2027, detallando que seis de esos municipios son gobernados actualmente por hombres, quienes no podrían buscar la reelección.

Los argumentos para tumbarla

Morena ya impugnó el acuerdo, mientras que el PRI y diputadas de distintas bancadas también lo han cuestionado. Entre los señalamientos está que el IEEG habría partido de un estudio histórico deficiente para elegir los municipios y que la medida no supera el examen de proporcionalidad constitucional.

El PAN anunció que no impugnará, aunque su diputada Susana Bermúdez Cano calificó la resolución como un retroceso institucional. Otros actores advirtieron que el instituto no consideró las condiciones de seguridad de cada municipio ni si las mujeres estarían dispuestas a participar en ese contexto.

La propia gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien respaldó la medida, reconoció que puede abrir un debate sobre la autodeterminación de los partidos para definir sus candidaturas. Ese argumento es el mismo que se esgrimió en Hidalgo tras el fallo sobre Guerrero.

Las diferencias que podrían salvarla

El caso de Guanajuato no es idéntico al de Guerrero, y esas diferencias podrían pesar en los tribunales, porque en primer lugar, la Corte no declaró inconstitucional la acción afirmativa en sí, sino el modelo con que Guerrero pretendía distribuirla.

Durante la discusión se destacó que la medida debe aplicarse en un solo proceso electoral, y el acuerdo del IEEG contempla precisamente una sola elección y en Guanajuato la medida no proviene de una ley del Congreso, sino de lineamientos del instituto electoral.

Por ahora, la reserva de las 13 alcaldías sigue en pie, pero su permanencia dependerá de lo que resuelvan los tribunales antes de que arranque el registro de candidaturas.

Los municipios donde el IEEG reservó 13 alcaldías para mujeres a las alcaldías:

Apaseo el Grande

Comonfort

Cortazar

Doctor Mora

Dolores Hidalgo

Purísima del Rincón

Romita

San Francisco del Rincón

Santa Cruz de Juventino Rosas

Tarimoro

Tierra Blanca

Uriangato

Valle de Santiago