“Aprovéchenme… porque el próximo año, puro andar en campaña”

Manuel Doblado, Guanajuato.- “Aprovéchenme ahorita porque el próximo año, puro andar en campaña”, así las palabras de Marisol Ramírez, presidenta del Dif de Manuel Doblado. La pareja del alcalde Adolfo Alfaro, podría figurar como candidata a un cargo de elección popular, ya sea como alcaldesa o como diputada.

En un video posteado en Instagram como historia y como reel, Marisol Ramírez, dejó entrever sus aspiraciones para poder contender a un puesto de elección popular o bien, también dar acompañamiento a su compañero de vida el presidente municipal Adolfo Alfaro, quien podría reelegirse.

El video en el que se muestra al lado de Adolfo Alfaro y de la síndica la maestra Raquel Ruiz Martínez, la encargada del Sistema DIF municipal, aparte de poner ese mensaje, agregó captura de pantalla del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato sobre la postulación de mujeres en las elecciones del próximo 2027.

Aunque aún falta por iniciar las campañas electorales, el proceso ya comenzó de manera oficial para las elecciones en Guanajuato, en las que se definirán a los alcaldes o alcaldesas, regidores, síndicos de los 46 municipios y del Congreso del Estado.