Suspensión provisional obliga a retrasar modernización del transporte en la capital

Guanajuato, Guanajuato.- A pesar de los recursos legales interpuestos por “el monopolio” de transporte público de la capital, el proyecto de modernización de servicio de autobuses de pasajeros se llevará a cabo. El gobierno municipal responderá a la suspensión provisional promovida por transportistas; eso sólo retrasará el PIMUS, pero ya hay empresas que están listas para desarrollarlo.

La presidente municipal, Samantha Smith, señaló lo anterior tras explicar que tres empresas, tanto locales como foráneas, habían ya entregado todos los documentos solicitados por la convocatoria lanzada hace unas semanas para desarrollar el nuevo sistema de transporte establecido en el Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS).

Sin embargo, debido a que un sector de los empresarios locales interpuso el recurso, el proceso está por ahora detenido.

La convocatoria para la modernización del transporte en la capital, que incluyó la aprobación para otorgar 99 nuevas concesiones, fue lanzada y aprobada por el Ayuntamiento en noviembre de 2025. Es un proceso que no se realizaba desde hacía más de dos décadas y que tiene como finalidad modernizar el servicio urbano y suburbano.

La convocatoria estuvo abierta a empresas locales y foráneas. En el caso de los transportistas capitalinos, del cumplimento de requisitos dependía que se les renovaran sus concesiones. Una parte sí respondió a la convocatoria, pero otra se inconformó y tramitó un amparo ante la justicia federal, lo que llevó a la emisión de una suspensión provisional.

Al respecto, la presidenta municipal dijo que “en vez de invertir para cumplir con los nuevos requisitos para concesiones, varios transportistas locales prefirieron la vía legal; eso retrasa la actualización del sistema de transporte de pasajeros, pero la modernización va, sostuvo la presidenta municipal”.

Este tema se va a atender y resolver y el PIMUS seguirá adelante, destacó la funcionaria.

Movilidad integral

La presidenta municipal añadió que al proyecto de movilidad mediante transporte público se añadirá la actualización del sistema de ciclovías construido en el sur de la ciudad, en especial el de la avenida Santa Fe, que es utilizado como área de estacionamiento por automovilistas.

El sistema de semáforos que el gobierno municipal ha instalado en el último mes, también es parte del sistema de movilidad.

Respecto a las quejas contra el aumento de embotellamientos debido a los semáforos que ya entraron en funcionamiento, la alcaldesa dejo que su función es ante todo proteger a peatones y afirmó ue también hay voces a favor del funcionamiento.