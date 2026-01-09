Exigen la ONU y MORENA localizar a buscador desaparecido

Guanajuato, Guanajuato.– La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONUDH) y el Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) exigen a las autoridades guanajuatenses localicen al buscador José Juan Arias Corona, desaparecido desde el día 28 de diciembre de 2025.

José Juan Arias Solís tenía llevaba más de medio año en la búsqueda de su hijo José Juan, de 14 años edad, quien desapareció el 19 de junio de 2025, en una intervención en la que participaron elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.

El teléfono celular del adolescente registró su última ubicación en las inmediaciones de la sede de la Fiscalía General del Estado, ubicada en esta capital.

Los militares, acompañados por ministeriales, de acuerdo con versiones de los familiares, se llevaron al chico en uno de sus vehículos, después de golpearlo. Desde entonces no se sabe de él.

José Juan Arias Corona está desaparecido desde el día 28 de diciembre. El abogado de la familia pidió protección urgente a la Fiscalía General de la República (FGR) para la esposa e hijas del hombre.

La última vez que vieron José Juan fue en un local que es propiedad de su esposa, ahí vivían después de que en noviembre del mismo 2025 un cateo en su vivienda los dejara en la calle tras el aseguramiento del inmueble.

El Fiscal General del Estado ha manifestado que cuentan con una línea firme de investigación, que no reveló para no afectar al debido proceso.

Diputados de Morena también exigen

Este viernes, el GPMorena dio a conocer un comunicado para exigir la presentación con vida del defensor de derechos humanos, originario de Valle de Santiago, así como la del hijo desaparecido:

“El Grupo Parlamentario de Morena exige a la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares, así como a la Comisión Local de Búsqueda, la inmediata localización con vida del padre buscador y defensor de derechos humanos José Juan Arias Corona, desaparecido el pasado 28 de diciembre de 2025”.

El comunicado morenista destaca que de 2018 a la fecha en el estado de Guanajuato han desaparecido seis personas buscadoras.