El último gesto de generosidad de una madre devuelve esperanza a tres pacientes

León, Guanajuato.- En medio de una pérdida profundamente dolorosa, una familia tomó una decisión que cambió el destino de otras vidas. En el Hospital General de Zona (HGZ) No. 21 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en León se realizó una procuración de órganos gracias a la donación de una mujer de 35 años, cuyo acto solidario beneficiará a tres pacientes que enfrentaban graves padecimientos.

La donante perdió la vida a consecuencia de un choque anafiláctico. Tras el fallecimiento, fueron sus padres, hermanos y su hija quienes autorizaron la donación de órganos, convirtiendo el duelo en una oportunidad para regalar salud y esperanza a otras personas.

Durante el procedimiento médico se procuraron un hígado y dos riñones, los cuales fueron asignados a pacientes inscritos en programas de trasplante del sector salud. El hígado fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, en la Ciudad de México; uno de los riñones se envió a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Especialidades No. 1 del Bajío, en León, y el segundo riñón a la UMAE Hospital de Especialidades No. 2 del Centro Médico Nacional Noroeste, en Ciudad Obregón, Sonora.

La coordinadora hospitalaria de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de Trasplante, Brenda Ivette Caballero Bustos, destacó que el traslado del órgano enviado a Sonora se realizó con apoyo del Operativo Ola Verde, implementado por autoridades de seguridad vial de León, lo que permitió cumplir con los tiempos críticos para el trasplante.

El IMSS reiteró que la donación de órganos es una decisión que trasciende y salva vidas, e invitó a la población a informarse y registrarse como donadores voluntarios a través del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) y de los canales oficiales del Instituto.