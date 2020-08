Su nieta no quiere ser como las princesas de Disney, quiere ser como su abuelita

Irapuato, Guanajuato.- La señora Lupita es una abuelita que trabajó durante muchos años para sacar adelante a su familia, ella ha sido madre y padre de sus dos hijas, Deyanira y Angélica, quienes dicen admirar y agradecer infinitamente a su mamá que ha sido un ejemplo de mujer valiente y resiliente.

La señora Lupita esperaba con gran ilusión el poder convertirse en abuela, incluso organizó una fiesta y repartió chocolates que decían “voy a ser abuelita” cuando iba a nacer su primer nieta Gizell, ahora ya tiene dos nietos más, Farid y Lía.

Para Gizell, su abuelita ocupa un lugar muy importante en su corazón, “mi abue Lupita es la más cariñosa, consentidora y buena onda, yo la quiero mucho porque es muy buena, juega con nosotros y me hace reír”.

Farid, entusiasmado de decirnos cómo es su abuelita comentó “yo quiero mucho a mi abue porque es muy tranquila, muy cariñosa y nos cuida mucho”.

Lía, la más pequeña de sus nietas apenas y sabe hablar pero pronunció muy bien “abue te amo”.

Por su parte, su hija Deyanira comentó que su mamá es la persona más tierna, cariñosa y paciente, “pareciera que no se cansa, siempre tiene un diálogo divertido y una idea brillante para entretener a mi gorda cuando hace los peores berrinches, es la mejor jugando a esconderse y encontrar a los escondidos, es la mejor sacando carcajadas de la boquita con puchero de mi niña, es todo amor y felicidad, de brazos pachoncitos para dormir y manos suavecitas para hacer cosquillas, mi niña desde ayer me dice “yo soy abu”, no quiere ser Minnie Mause, ni las princesas de Disney, ella quiere ser Abue” concluyó.

Feliz día del Abuelo!