Perú.- Una historia se hizo viral en redes es la de un joven de Perú quien tenía dos compromisos el mismo día, pero que para evitar incumplir en una de ellas decidió ir vestido de payaso a la universidad.

Raúl es un joven que estudia la carrera de Derecho, pero que además trabaja como el payasito «Pirulín» los fines de semana; por si fuera poco también labora de lunes a viernes en una moto taxi.

Llegó el momento en que lo contrataron para un evento y que le pagarían bien; pero además debía exponer en la universidad en el mismo día y en lapso corto de tiempo.

El chico optó por irse pintado a clases y exponer para ahorrarse tiempo; concluido su compromiso escolar, se fue a trabajar.

Raúl, no te preocupes, yo se que tienes que trabajar, anda así vestido como payasito, lo que a mi me importa es tu exposición»: Profesora Rosa Belén Bazalar, de la Universidad de San Pedro de Huacho

Raúl es estudiante de la Universidad de San Pedro de Huacho, en Perú, y ese día optó por dejar de lado las burlas de sus compañeros y presentarse a cumplir con su exposición.

“Hoy me toco exponer en la universidad, pero también tenía que cumplir un contrato. No me avergüenzo… Soy payasito ahora, pero muy pronto un excelente Abogado’, expuso en Facebook.

Llegué a la universidad, y desde que estaba en la calle todos me miraban. Yo tenía todo puesto, la nariz, la peluca, me gritaban ¿dónde es el show?… y me veían y me gritaban… ¡¡Sube, sube, quítanos el aburrimiento, acá es el show!»

Raúl esta casado con «Tatty», también estudiante de la licenciatura en Derecho con quien hace con quien hace dupla en su show como payaso. Son padres de una pequeña de once años de nombre Daniela, quien quiere ser abogada como sus padres, a quien le envía un mensaje:

Futura colega, saludos mi hijita Daniela, sigue tus sueños, persevera, porque el que sigue lo consigue, te amo muchísimo, yo se que vas a ser nuestra colega»

Con información de Se Corre Traslado.