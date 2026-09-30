Sentencian a asesino de ex director de Tránsito en Comonfort

Comonfort, Guanajuato.- La Fiscalía Guanajuato obtuvo una sentencia condenatoria de 16 años y 8 meses de prisión en contra de ALAN “N” alias “el pollo”, penalmente responsable del homicidio de Tomás Mata, ex director de Tránsito en el municipio de Comonfort.

De acuerdo con la investigación, la mañana del 11 de septiembre de 2024, el funcionario, que sería el próximo director de Turismo, se encontraba en un establecimiento comercial, ubicado en la localidad de Empalme Escobedo. Al lugar arribó el hoy sentenciado y accionó un arma de fuego en repetidas ocasiones contra Tomás, privándolo de la vida en el sitio. Antes de emprender la huida, el agresor dejó una cartulina con un mensaje amenazante en el lugar.

El esclarecimiento de los hechos, así como la oportuna detección y captura del imputado mediante la cumplimentación de una orden de aprehensión, fueron el resultado del trabajo de inteligencia y operatividad en campo desarrollado por la Agencia de Investigación Criminal (AIC), bajo la conducción del Ministerio Público.

Tras su captura, esta representación social obtuvo inicialmente la vinculación a proceso penal en contra del agresor. Posteriormente, al verse superado por los elementos probatorios integrados en la carpeta de investigación, se celebró una audiencia de procedimiento abreviado, donde la autoridad judicial dictó el fallo condenatorio.

Además de la pena privativa de la libertad, el Juez de la causa impuso a ALAN “N” el pago de una multa y la reparación del daño a favor de las víctimas indirectas. De igual forma, se decretó la suspensión de sus derechos electorales