Docentes de CECyTEG se capacitarán en Hiroshima

León, Guanajuato.- Con el abanderamiento de 3 docentes, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECyTEG) fortalece su vinculación internacional y la formación de su comunidad educativa con la participación en el Programa de Cooperación para la Formación de Recursos Humanos en la Asociación Estratégica Global México–Japón (Nichiboku), mediante el curso presencial “Automobile Manufacturing”, que se desarrollará en Hiroshima, Japón.

En este marco, y con el respaldo del Gobierno de la Gente, encabezado por la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, la Directora General del CECyTEG, Esther Angélica Medina Rivero, encabezó el Abanderamiento Institucional de Kenia Moreno, del Plantel Apaseo el Grande; Luis Vázquez, del Plantel Celaya II; y Viridiana Mendoza, del Plantel Villagrán, quienes representarán al CECyTEG y al estado durante esta experiencia internacional.

La capacitación, que se realizará del 28 de septiembre al 20 de noviembre de 2026, es organizada por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y tiene como propósito desarrollar habilidades personales y profesionales que permitan incorporar conocimientos, metodologías y principios de la filosofía japonesa en los ámbitos laboral y educativo.

Durante su estancia en Hiroshima, las y los docentes tendrán la oportunidad de conocer instituciones, empresas y espacios vinculados con la formación técnica y la industria automotriz, entre ellos el Instituto Técnico Mazda Hiroshima, JICA Chūgoku International Center, Planta Mazda, MTC Design and Automotive, Mazda Museum, HIROTEC Group e Isla Uta-jima.

Esta experiencia permitirá al profesorado conocer de manera directa procesos productivos, modelos de entrenamiento práctico y las características del talento humano que demanda actualmente la industria automotriz.

Asimismo, la participación del CECyTEG contribuirá al fortalecimiento de los vínculos de cooperación entre Guanajuato y la prefectura de Hiroshima, mediante el intercambio académico, profesional y cultural.

Dicha experiencia será del 28 de septiembre al 20 de noviembre, en donde cada aprendizaje adquirido permitirá generar propuestas y planes de acción orientados a fortalecer las actividades de formación técnica en Guanajuato, alineándose con las necesidades actuales del sector automotriz manufacturero.

Con acciones como esta, el CECyTEG refrenda su compromiso con la internacionalización, actualización docente y fortalecimiento de la educación tecnológica, generando nuevas oportunidades de aprendizaje para quienes integran su comunidad educativa.