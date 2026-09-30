Motociclista pierde el control y muere en bulevar Los Reyes, Irapuato

Al parecer, el derrape del vehículo por presunto exceso de velocidad terminó con la vida del hombre

Redacción Notus30 septiembre, 2026

Irapuato, Guanajuato.- Un motociclista perdió la vida sobre el bulevar Los Reyes, frente a Little Caesars en Irapuato, aledaño al fraccionamiento Los Reyes. Al parecer, el hombre perdió el control en la curva del cruce hacia San Juan de Retana y se impactó contra el camellón por presunto exceso de velocidad.

La víctima mortal conducía una motocicleta Vento en color negro y naranja. Tras el accidente, personas que se encontraban en el lugar, informaron al sistema de emergencias.

Los paramédicos de Cruz Roja confirmaron que ya no contaba con signos vitales y el área fue acordonada por personal de seguridad. Tránsito municipal realizó labores de control debido al cierre del bulevar mientras se llevaban a cabo las diligencias oficiales.

El cuerpo fue trasladado por SEMEFO y la Fiscalía de Guanajuato se encargará de deslindar responsabilidades y esclarecer los hechos.

Redacción Notus30 septiembre, 2026

Redacción Notus

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