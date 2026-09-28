“Acoso laboral e irregularidades”: secundaria “Virgilio Uribe” Abasolo

Abasolo, Gto. —Maestros de los turnos matutino y vespertino de la Escuela Secundaria Oficial Estatal “Virgilio Uribe”, en el centro de Abasolo, presentaron una denuncia formal ante la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG). En la denuncia acusan al director del plantel, Óscar Osiris Bustamante García, de presunto acoso laboral, amenazas, omisión de protocolos de seguridad y alteración de registros oficiales.

El escrito, con copia al Consejo Estatal de Convivencia Escolar, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG), el despacho del secretario de Educación, el Órgano Interno de Control y la Sección 45 del SNTE, pide una investigación “objetiva, imparcial” y con apego a la normatividad.

Los inconformes dijeron en la carta que aclaran que los hechos se presentan como señalamientos que las autoridades deberán corroborar, exigiendo que exista una investigación y que mientras esté en proceso el director no se encuentre en el plantel.

Señalan un ambiente de “terror” en la Virgilio Uribe

Según el documento, el director ha realizado comentarios despectivos hacia el personal, sobre todo cuando los aludidos no están presentes. Entre las frases que le atribuyen están “voy a cortar cabezas, ya llevo varias que he cortado y voy por más”, “Los buenos maestros se fueron” y “Yo muevo y cambio los horarios como yo quiera”. Los docentes recalcaron que estas expresiones suelen acompañarse de amenazas de levantar actas administrativas.

También acusan que el directivo habría entrado a los salones para decir a los alumnos que los maestros “no pueden hacerles nada” y que acudan con él ante cualquier inconformidad. De acuerdo con los denunciantes, esto ha debilitado la autoridad docente y ha contribuido a la baja de estudiantes.

El escrito señala además que en las reuniones se limita el derecho de réplica del personal y que el director cumpliría una jornada de cinco a seis horas. Por esa razón, las subdirectoras terminarían tomando decisiones que después él desautoriza.

Calificaciones, cooperativa y recurso LEEN

Entre las acusaciones más graves, los docentes sostienen que, según el acta de la Tercera Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar del 28 de noviembre de 2025, el director supuestamente habría modificado unilateralmente calificaciones en el sistema.

Los denunciantes, dijeron que tuvieron que exigir un cotejo de evidencias para corregirlas y respecto a la cooperativa escolar, dice que al parecer se habrían pedido alimentos, apoyos para un negocio particular y para colegiaturas a cambio de la concesión 2025-2026.

El mismo documento también señala que, al no entregarse un pago solicitado, el director habría influido en la votación para que otra cooperativa obtuviera el periodo 2026-2027.

Los firmantes piden transparentar el uso de aproximadamente 600 mil pesos del programa federal “La Escuela es Nuestra” (LEEN), pues aseguron que el recurso se destinó a remodelar un aula para el equipo USAER sin consultar al colectivo.

Al igual dijeron que había necesidades que consideraban prioritarias, como cerraduras, ventanas, goteras, cámaras de seguridad, proyectores, una malla sombra y una cerca perimetral para la cancha.

Armas y sustancias en la escuela

El documento afirma que se ha detectado el ingreso de armas blancas, pistolas de diábolos, alcohol y sustancias ilícitas al plantel, subrayando que el director no aplicó el Protocolo de Prevención de Ingreso y Detección de Objetos y Sustancias Prohibidas de la SEG.

Finalmente los docentes dijeron que algunos compañeros han recibido amenazas de muerte de padres de familia sin recibir protección institucional y finalmente expresaron que, si no hay una intervención inmediata, acudirán a la PDHEG, al Tribunal de Justicia Administrativa y a la Fiscalía General del Estado.

Exigencias de los maestros de la secundaria Virgilio Uribe:

Abrir una investigación administrativa formal.

Separar al director del cargo o cambiarlo de adscripción como medida cautelar, para evitar la obstrucción de pruebas.

Proteger a testigos y denunciantes.

Revisar la cooperativa y el manejo del recurso LEEN.

Informar por escrito los resultados a la comunidad escolar.

Contexto:

El 3 de diciembre del año 2022. Una niña de 14 años, fue golpeada por una de sus compañeras dentro de uno de los salones de la Secundaria Virgilio Uribe en Abasolo; el hecho fue grabado y subido a redes sociales por las presuntas agresoras; autoridades “ocultaron” la golpiza a la estudiante.