Síndico de Pénjamo ‘respalda’ a diputado Prieto tras polémica en Salamanca

Pénjamo, Guanajuato.- Síndico de Pénjamo, Ramiro Zaragoza Ramírez, mostró su ‘respaldo’ al diputado Ernesto Prieto frente a las presuntas capturas de WhatsApp en donde, al parecer, pide a sus compañeros abstenerse de apoyar a Hades Aguilar para exhortar al presidente de Salamanca a mejor el transporte público. “USTED NO ESTA SOLO COMPAÑERO”, señaló por redes.

El posicionamiento del sindico a favor del diputado Prieto corresponde a una serie de supuestas acusaciones en las que está envuelto sobre nepotismo y abuso de poder en relación con ‘defender el gobierno de su hermano’ y ‘atacar y frenar el apoyo a Hades Aguilar.

A propósito, Prieto respondió que las capturas formaban parte de una campaña para difamarlo, comentando que busca mejorar al estado y el municipio con mejores leyes. El funcionario agradeció la ‘publicidad’ brindada por el aparente falso escándalo.

Asimismo, responsabilizó a medios salamantinos por lo que pudiera pasarle a él o a sus allegados como derivado de la información difundida.