Síndico de Pénjamo ‘respalda’ a diputado Prieto tras polémica en Salamanca

"USTED NO ESTA SOLO COMPAÑERO", expresó Ramiro Zaragoza, luego de que Ernesto Prieto negara las acusaciones de abuso de poder y nepotismo

Redacción Notus17 febrero, 2026

Pénjamo, Guanajuato.- Síndico de Pénjamo, Ramiro Zaragoza Ramírez, mostró su ‘respaldo’ al diputado Ernesto Prieto frente a las presuntas capturas de WhatsApp en donde, al parecer, pide a sus compañeros abstenerse de apoyar a Hades Aguilar para exhortar al presidente de Salamanca a mejor el transporte público. “USTED NO ESTA SOLO COMPAÑERO”, señaló por redes.

El posicionamiento del sindico a favor del diputado Prieto corresponde a una serie de supuestas acusaciones en las que está envuelto sobre nepotismo y abuso de poder en relación con ‘defender el gobierno de su hermano’ y ‘atacar y frenar el apoyo a Hades Aguilar.

A propósito, Prieto respondió que las capturas formaban parte de una campaña para difamarlo, comentando que busca mejorar al estado y el municipio con mejores leyes. El funcionario agradeció la ‘publicidad’ brindada por el aparente falso escándalo.

Asimismo, responsabilizó a medios salamantinos por lo que pudiera pasarle a él o a sus allegados como derivado de la información difundida.

Ernesto Prieto ‘frena apoyo’ para Hades Aguilar sobre transporte en Salamanca

Redacción Notus17 febrero, 2026

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Back to top button
Periódico Notus
Resumen de privacidad

Esta web utiliza cookies para que podamos ofrecerte la mejor experiencia de usuario posible. La información de las cookies se almacena en tu navegador y realiza funciones tales como reconocerte cuando vuelves a nuestra web o ayudar a nuestro equipo a comprender qué secciones de la web encuentras más interesantes y útiles. Aquí más información