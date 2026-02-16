Ernesto Prieto ‘frena apoyo’ para Hades Aguilar sobre transporte en Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- La diputada Hades Aguilar pidió al presidente César Prieto suspender el aumento del costo del pasaje en Salamanca, además de realizar mejoras en la calidad, accesibilidad, y seguridad del servicio. Ante el exhorto, el diputado y hermano del alcalde, Ernesto Prieto, invitó a no votar a favor, según presuntas capturas de pantalla de WhatsApp en las que también se refiere de manera despectiva a la funcionaria: “Si el tema de una persona oportunista, gandalla y mal agradecida lo quieren hacer suyo, lo lamentaré mucho”.

En los mensajes del grupo de “Legisladores” se lee cómo el diputado solicita consultarlo a él o al alcalde salmantino para ‘evitar’ posicionarse a favor del exhorto de Hades Aguilar, quien en enero hizo un llamado a César Prieto para reorientar el servicio de trasporte público.

“Me preocupa que Salamanca paga una de las tarifas más altas del estado en proporción a la calidad del servicio que los concesionarios no han atendido. No podemos quedarnos de brazos cruzados cuando León paga una tarifa preferencial más baja y Guanajuato capital también”, expresó la morenista.

Ernesto Prieto, aparentemente, estaría agrediendo a Hades Aguilar con adjetivos como “oportunista, gandalla y mal agradecida”, seguido de un comentario que podría interpretarse como advertencia al decir que “lamentará mucho” que los demás miembros del grupo parlamentario la apoyen.

En las capturas se observa que la diputada Maribel Aguilar participa en la conversación: “No estoy enterada pero lo investigo y te informo”.