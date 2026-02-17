Fallece expresidente de Cuerámaro

Cuerámaro, Guanajuato.- Falleció el profesor Juan González Negrete, reconocido maestro, ejidatario, político, funcionario público y expresidente municipal de Cuerámaro durante el periodo 1961-1963.

El Profesor Juan González Negrete gobernó el municipio bajo las siglas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sucediendo a Margarito Hernández (1958-1960) y antecediendo en el cargo al profesor Margarito Juárez Rizo (1963-1966).

Según información del cronista del municipio quien señaló que durante la administración de González Negrete se implementó el denominado Plan Guanajuato, en donde Cuerámaro experimentó una transformación urbanística sin precedentes. Durante la gestión del Profesor González se concretaron obras que marcaron el rumbo del municipio y cuya huella permanece vigente más de seis décadas después.

El cronista destacó que entre los principales logros de su administración destacan la electrificación doméstica, comercial e industrial; la instalación del alumbrado público; la ampliación de la red de agua potable y alcantarillado; la pavimentación de calles y banquetas; así como el embellecimiento del jardín municipal Manuel Doblado. También se impulsaron importantes vías de comunicación, como la construcción de la carretera Cuerámaro-Irapuato, además de la edificación del mercado municipal Miguel Hidalgoy el fortalecimiento al sector educativo.

El impulso que dio el Profesor Juan González Negrete, señaló con todos sus alcances y limitaciones, transformó profundamente la fisonomía y el destino de Cuerámaro. Este proceso de modernización permitió que, seis años después de concluida su administración, el 12 de noviembre de 1969, el entonces pueblo de Cuerámaro de Degollado fuera elevado a la categoría de ciudad, bajo el nombre de Ciudad de Cuerámaro, Guanajuato.

El Profesor Juan González Negrete fue testigo y protagonista de una etapa fundamental en el desarrollo del municipio. Su legado permanece en la infraestructura, en las instituciones y en la memoria colectiva de Cuerámaro.