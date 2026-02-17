Estudiantes del CECyTEG Valle de Santiago representarán a México en Ecuador

Proyecto BioLemna, creado por alumnos de CECyTEG, competirá en INFOMATRIX Sudamérica 2026

Redacción Notus17 febrero, 2026

León, Guanajuato.- El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECyTEG) Plantel Valle de Santiago está listo para representar a la entidad y a México en la competencia internacional INFOMATRIX Sudamérica Ecuador 2026.

Con el proyecto BioLemna, las y los estudiantes Romina Hernández, Nataly Cardoso y Mauro Murillo, junto a su asesora Lesly Ortiz, presentarán una alternativa más natural y sustentable para nutrir plantas.

¿En qué consiste?

Se trata de un biofertilizante líquido elaborado a partir de lemna —también conocida como lenteja de agua—, una pequeña planta acuática que crece rápidamente y contiene nutrientes esenciales. Las y los alumnos obtuvieron un extracto que se aplica diluido en el riego, reduciendo así la dependencia de fertilizantes químicos que, aunque efectivos, pueden generar contaminación en suelos y cuerpos de agua.

Este magno proyecto fue ganador de la medalla de oro en la XV edición del Concurso Estatal de Proyectos de Ciencia y Tecnología Expociencias Guanajuato 2025, lo que les dio el pase directo a representar a Guanjauato y México a nivel internacional.

Además de su impacto ecológico, BioLemna desarrolló habilidades científicas, experimentales y de investigación, evaluando el crecimiento de cultivos como rábano, lechuga, frijol y plantas aromáticas. El proyecto demuestra que la ciencia escolar puede generar soluciones reales, combinando sustentabilidad, innovación y educación.

Este logro refleja el compromiso institucional encabezado por la Directora General de CECyTEG, Esther Angélica Medina Rivero, y el respaldo decidido de la Gobernadora del Estado de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, quienes han sido firmes impulsoras de la educación científica como motor de transformación y desarrollo para las y los jóvenes.

La competencia se llevará a cabo del 04 al 07 de marzo de 2026, cuando las y los estudiantes participen en la fase internacional, demostrando su creatividad y el talento juvenil que define a CECyTEG.

