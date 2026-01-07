Sin justicia para don Nico; tras 90 días de su ataque no hay detenidos

Salvatierra, Guanajuato.- A más de 90 días del ataque a don Nico durante una transmisión en vivo denunciando baches de Urireo, los responsables no han sido capturados. “¡Ya me mataron, corazón!; ¡te amo, cuida a mis hijos, edúcalos!”, fueron las últimas palabras que pronunció José Guadalupe Casas Rodríguez en el video del 7 de octubre.

Don Nico era conocido por su labor altruista y sus denuncias ciudadanas, tras días de cuidados intensivos, perdió la vida en el hospital general de Celaya. “Este lamentable hecho no quedará impune”, se pronunció el gobierno de Salvatierra, pero hasta el momento, no hay ningún reporte de detención de sus asesinos.

El hecho trágico que causó tanta indignación en el estado parece haber sido olvidado.

La Fiscalía del Estado vinculó varias líneas de investigación, una de ellas es una probable venganza por presuntos antecedentes penales del activista. No obstante, el colectivo de búsqueda Ángeles de Pie Por Ti afirmó que uno de los atacantes fue identificado como un aparente generador de violencia en Salvatierra.