Cabalgata de Reyes llena de ilusión y sonrisas las calles de Cuerámaro

Cuerámaro, Guanajuato.- Las calles del municipio se llenaron de alegría, color y sonrisas con la realización de la tradicional Cabalgata de Reyes Magos, la cual resultó todo un éxito al contar con la entusiasta participación de 16 contingentes que recorrieron las principales calles de la ciudad, regalando momentos de ilusión a niñas, niños y familias enteras.

Durante el desfile, los asistentes disfrutaron de carros alegóricos, personajes infantiles y un ambiente festivo que reafirmó esta celebración como una de las más esperadas del año en el municipio.

Al concluir la cabalgata, el presidente municipal Humberto Hernández, “Profe Beto”, encabezó el corte de la tradicional Rosca de Reyes, la cual fue compartida con la ciudadanía en un ambiente de convivencia y unión familiar.

Posteriormente, el alcalde dio paso a la entrega de juguetes a los niños asistentes, quienes recibieron con entusiasmo y alegría los obsequios, cerrando así una jornada llena de magia y sonrisas.

