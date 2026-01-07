Amplían plazo para que productores se inscriban al subsidio eléctrico agrícola

CDMX.- La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (AGRICULTURA), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informan que se amplía el periodo de inscripción y reinscripción al Programa Especial de Energía Eléctrica para el Campo en Materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA) hasta el 28 de abril de 2026.

Esta medida se implementa de manera coordinada como parte del Decreto de Facilidades Administrativas emitido por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 28 de octubre de 2025, mediante el cual se promueve un periodo de seis meses para la regularización de títulos vencidos de concesión y asignación de aguas nacionales.

Con esta acción, las y los productores pueden empatar el proceso de inscripción y reinscripción al PEUA 2026, regularizar su situación administrativa y mantener el acceso a los beneficios del subsidio a la cuota energética.

AGRICULTURA, CFE y Conagua reafirman su compromiso de mantener una coordinación estrecha para asegurar la correcta aplicación del subsidio eléctrico y apoyar la regularización de las y los usuarios. Asimismo, reiteran el llamado a acudir de manera oportuna a la ventanilla más cercana, ya que después del 28 de abril de 2026 no habrá prórroga y se aplicará la tarifa energética de uso general.