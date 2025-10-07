Denunciaba baches en transmisión en vivo; le dispararon en Urireo

Salvatierra, Guanajuato.- Don Nico, dueño de Helados Nico, realizaba colectas y rifas para la reparación de la carretera Salvatierra-Urireo y mientras una transmisión en vivo en donde planteaba la obra vecinal de mejora vial, fue atacado por 2 motociclistas. El hombre cayó al suelo luego de más de 7 disparos y llamando a su pareja, expresó: “cuida a los niños, te amo”. Su estado de salud fue reportado como grave.

Don Nico logró captar a los hombres que pasaron frente a él y sin más lo acribillaron, dejándolo bajo un árbol frente al campo deportivo de la comunidad. Después de caer, otros disparos fueron grabados, al parecer, en su dirección, debido al movimiento de las ramas del árbol.

El video en tiempo real seguía activo y el hombre, con respiración agitada, llamó a su pareja para informarle de lo sucedido, mencionando su amor por ella y por sus hijos.

Las personas que se encontraban en el lugar comenzaron a pedir ayuda. Al llegar los paramédicos, el hombre fue llevado a un hospital para recibir atención médica por las heridas sufridas.

La Fiscalía, la Guardia Nacional y la policía Municipal acudieron a la escena y al acordonar el área, se realizaron las investigaciones correspondientes. Los presuntos responsables no han sido identificados, pero los habitantes relacionan los hechos con el crimen organizado.