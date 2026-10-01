Aprueban “Ley Antimemes” y castigos más duros contra la piratería

Ciudad de México.- Aprueban Mayores penas por piratería, violaciones a derechos de autor y cárcel el uso indebido de la imagen institucional del gobierno en redes sociales conocida como “Ley Anti memes”. El Senado de la República aprobó una reforma al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

La reforma se aprobó en lo general con 72 votos a favor y 34 en contra, y en lo particular con 68 a favor y 34 en contra. La respaldaron Morena, el PT y el Partido Verde.

“Ley Antimemes”

La pena para quien reproduzca o imite sin autorización logotipos, dominios electrónicos, sellos o documentos oficiales del gobierno será de uno a cinco años de prisión. La multa irá de 117 mil 310 a un millón 173 mil 100 pesos, es decir, de mil a 10 mil UMA. La propuesta original planteaba de tres a siete años de cárcel.

Según el texto aprobado, para que se considere delito la conducta debe darse a escala comercial, con la intención de engañar o inducir al error, y con el fin de cometer un fraude u otro ilícito.

Sigue el debate

La oposición votó en contra y acusó censura, ahí la senadora del PAN Lilly Téllez advirtió que la reforma busca “criminalizar la risa” y podría afectar a los creadores de memes y sátira política; de la misma manera Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, sostuvo que el objetivo es controlar la conversación digital.

La senadora guanajuatense de Morena Malú Mícher aseguró que la iniciativa no está dirigida contra la parodia ni la libertad de expresión. Los mismo Manuel Huerta dijo que la ley distingue claramente entre la crítica y el fraude.

Penas contra la piratería

Revelar una obra antes de su estreno o publicación oficial: de 4 a 10 años de prisión y multas de 234 mil 620 a 2 millones 346 mil 200 pesos.

de 4 a 10 años de prisión y multas de 234 mil 620 a 2 millones 346 mil 200 pesos. Piratería en la vía pública: de 2 a 6 años de cárcel y multas de 117 mil 310 a 11 millones 731 mil pesos.

de 2 a 6 años de cárcel y multas de 117 mil 310 a 11 millones 731 mil pesos. Piratería a escala comercial, en establecimientos o por internet: de 4 a 10 años de prisión y multas de 234 mil 620 a 29 millones 327 mil 500 pesos.