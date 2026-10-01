Estudiantes asesinan a subdirectora de su secundaria

Los presuntos responsable también lesionaron a tres personas más, usando navajas y petardos

Redacción Notus1 octubre, 2026
Dos ex alumnos entraron a la secundaria que estudiaban y mataron a la subdirectora.

México.- Dos “exalumnos” asesinaron a la subdirectora de la Escuela Secundaria General Número 13, ubicada en el ejido La Unión, Coahuila. Según los primeros reportes de las autoridades, los presuntos delincuentes utilizaron navajas y artefactos explosivos, lesionando a tres personas más.

Nery Edith Narváez González, fue la subdirectora que perdió la vida cuando dos jóvenes identificados como ex estudiantes, ingresaron usando cuchillos y petardos, en contra del personal docente.

El fiscal general del Estado de Coahuila, Federico Fernández Montañez, dio a conocer que los dos jóvenes detenidos de 18 años, son hermanos y que fueron señalados como los probables responsables de la agresión.

“Llegan estos dos exalumnos y agreden a autoridades administrativas de la institución, así como a algunos alumnos; lamentablemente una persona de sexo femenino, subdirectora del plantel, pierde la vida”, dijo el fiscal.

Redacción Notus1 octubre, 2026

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