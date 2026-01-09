Sheinbaum responde a “amenazas” de ataque a cárteles en México

México.- Las declaraciones de Donald Trump sobre el inicio de ataques terrestres a los cárteles en México fueron respondidas por la presidenta Claudia Sheinbaum en la mañanera del viernes. La mandataria pidió al canciller Juan Ramón de la Fuente propiciar un contacto directo con el secretario de Estado de Estados Unidos y, de ser posible con el propio presidente.

Sheinbaum comentó que hay una buena coordinación en seguridad entre ambos países, por lo que busca estrechar la relación y mantener comunicación. Cabe destacar que se ha manifestado un rechazo de cualquier intervención extranjera, destacando la soberanía del país.

En su postura, la mandataria recalcó que México no quiere conflicto con otras naciones, sino un trabajo en conjunto. Anteriormente había expresado que la guerra contra el narcotráfico es ilegal y no es una opción viable.