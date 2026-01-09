Guanajuato cierra el 2025 con sétimo lugar nacional en homicidio

Guanajuato, Guanajuato.- Entre enero y diciembre de 2025, la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato logró la detención de 3 mil 336 personas, entre ellas 55 generadores de violencia en todo el territorio estatal, así como afectar la economía criminal por un monto de 453 millones 863 mil 881 pesos.

Este resultado es reflejo de un enfoque de seguridad basado en inteligencia, investigación, presencia regionalizada y el combate a las economías criminales, bajo la estrategia estatal Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA).

La afectación económica a la estructura criminal sumó un total de 453 millones 863 mil 881 pesos; 382 millones 590 mil pesos provenientes de diversos aseguramientos, como 141 millones 173 mil pesos en recuperación de mercancía, 111 millones 23 mil pesos en hidrocarburo, 130 millones 393 mil pesos por aseguramiento de presuntas dosis de droga. Además de 71 millones 273 mil pesos de pagos evitados por el Escuadrón Antiextorsión.

La Secretaría de Seguridad y Paz reportó al cierre de 2025 la detención de 3 mil 336 personas, lo que significó un incremento de 44.98% con respecto a 2024. Incluyendo a 55 generadores de violencia.

Se aseguraron un millón 246 mil 485 dosis de droga de presunta marihuana y cristal, destacando un aumento de 647% en aseguramiento de marihuana.

En este periodo se aseguraron 452 armas de fuego (240 cortas y 212 largas), destacando un aumento del 472.97% en arma corta, 22 mil 895 cartuchos y 649 cargadores. Además de 2 mil 392 vehículos, tractocamiones y motocicletas.

Dentro del arsenal asegurado, también se logró sacar de las calles mil 31 ponchallantas y seis objetos explosivos.

El Escuadrón Antiextorsión atendió 252 casos durante el año, logrando 27 casos de éxito y la localización de 36 personas.

Guanajuato registró una disminución del 62% en el promedio diario de homicidios dolosos lo que representa una disminución constante en los últimos 10 meses, pasando de 12.7 homicidios diarios en febrero de 2025, a 4.87 en diciembre de 2025.

El último mes de 2025, Guanajuato cerró ocupando la séptima posición a nivel nacional en tasa de víctimas de homicidio por cada 100 mil habitantes, cuando en febrero se posicionaba como primer lugar.

A un año de la implementación de dicha estrategia, el Gobierno de Guanajuato anunció la incorporación de 162 nuevas patrullas para las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) que fortalecerán de manera particular a la Policía Estatal de Caminos (PEC).

También el Gobierno de la Gente impulsó un convenio de colaboración y coordinación en materia de seguridad con cuatro entidades del Bajío. Esta red de inteligencia regional ya fue concretada en San Luis Potosí, Jalisco y Michoacán y próximamente también en Querétaro y Zacatecas.