Gobierno de Trump listo para atacar cárteles en México

México.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer que están por iniciar ataques “en tierra” contra los cárteles del narcotráfico, organizaciones que, según sus palabras, “están dirigiendo México”.

El mandatario dijo que “vamos a empezar a atacar en tierra en lo que se refiere a los cárteles”, luego de declarar que en México se domina bajo las “órdenes del narco”.

En una entrevista con la cadena Fox News, Donald Trump afirmó que su gobierno está listo para escalar las acciones contra los grupos criminales.