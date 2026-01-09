Aseguran bodega con 40 mil litros de “huachicol” en Sarabia

Villagrán, Guanajuato.- Una denuncia ciudadana al sistema de emergencias 911 derivó en el desmantelamiento de un punto presuntamente clandestino de almacenamiento de hidrocarburo en la comunidad de Sarabia, donde fueron asegurados alrededor de 40 mil litros de combustible.

La intervención fue realizada por personal de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), adscritos a la Comisaría Regional IV, en coordinación con la Policía Estatal de Caminos, como parte de la estrategia estatal de seguridad Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA).

De acuerdo con la información oficial, el reporte alertaba sobre posibles actividades relacionadas con la extracción ilegal de hidrocarburo en terrenos parcelarios cercanos a la comunidad. A partir de ello, los elementos desplegaron patrullajes preventivos y de vigilancia focalizada en la zona.

Durante el operativo, los oficiales localizaron un tractocamión tipo torton con un contenedor metálico vacío, así como una bodega en cuyo interior se encontraron dos cisternas de plástico enterradas, ambas abastecidas con hidrocarburo de procedencia presuntamente ilegal, lo que representaba un riesgo potencial para la población.

En el sitio fueron aseguradas dos cisternas con capacidad aproximada de 20 mil litros cada una, llenas de hidrocarburo; dos mangueras de plástico; un contenedor metálico vacío con capacidad cercana a los 100 mil litros, y un tractocamión marca International, color verde con blanco, que contaba con reporte de robo vigente.

Tanto el inmueble como los indicios quedaron asegurados y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en el municipio de Celaya, para las investigaciones correspondientes.

La Secretaría de Seguridad y Paz informó que, desde el inicio de la actual administración, se han asegurado hidrocarburos con un valor cercano a los 112 millones de pesos y se han detectado 21 tomas clandestinas, como parte de una estrategia permanente para combatir este delito de alto impacto.