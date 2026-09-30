Guanajuato: estudiantes convocan a movimiento contra la inseguridad

Guanajuato, Guanajuato.- En reunión realizada en la plaza de San Roque, un grupo de estudiantes de la Universidad de Guanajuato convocó a organizar un movimiento amplio para exigir mayor seguridad.

En la asamblea, convocada vía redes digitales, acordaron diferir el encuentro con autoridades que estaba previsto el jueves de esta semana. Plantearon realizar asambleas en todas las Divisiones para llegar a una asamblea general con temas consensuados.

Lo anterior es consecuencia de la inconformidad por la detención y golpes que la policía municipal dio a cinco de sus compañeros.

Más de cien jóvenes universitarios estuvieron reunidos la noche del martes en las gradas de la Plazuela de San Roque para empezar a organizarse de manera debida, cerrar filas, generar precedentes, “que se vea que somos capaces de organizarnos; que se vea que somos capaces de establecer prioridades; que se vea que podemos ejercer la presión suficiente desde un punto de vista positivo y entablar diálogos con la autoridad”, dijeron.

La prioridad es reclamar mayor seguridad para el sector estudiantil, pero también para la sociedad en general. “Hoy 2026 estamos hablando de un tema de seguridad, nada que ver con movimientos como los del 2019 y 2023, que dimana de estudiantes, dimana de una situación de estudiantes que fueron agredidos y que fueron víctimas de la arbitrariedad, víctimas de tortura por cómo los trataron y que se ha normalizado no sólo en el caso de estudiantes sino de ciudadanos”.

Por eso estamos aquí, para expresarnos, para poder seguir generando precedentes, que se vea que ese tipo de situaciones no son normales y no van a ser aceptadas por ningún estudiante, por ninguna persona, señalaron.

Reconocieron que las autoridades universitarias han estado dando seguimiento, acompañamiento a las víctimas, apoyo legal y en todo sentido.

Los jóvenes pidieron no publicar sus nombres toda vez que en este movimiento no hay líderes, solo coordinación entre todos.