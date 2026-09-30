Llegan a Doblado inversiones históricas: Segundo Informe

El presidente de Manuel Doblado, Adolfo Alfaro Reyes, presentó su segundo informe de gobierno

Esaú González Follow on X 30 septiembre, 2026

Manuel Doblado, Guanajuato.- El presidente de Manuel Doblado, Adolfo Alfaro Reyes, presentó su segundo informe de gobierno. El edil recalcó acciones en calles, puentes y en el campo dobladense.

Adolfo Alfaro dijo que se han entregado más de 300 calentadores, semillas, créditos, capacitación en apoyo de agricultores.

Además entre el crecimiento económico Alfaro expresó que llegó la empresa Condumex con la creación de 800 empleos.

Al igual la empresa Green Park Energy invertirá 120 millones de dólares para instalar un parque fotovoltaico en el municipio que va a generar mil 500 empleos directos como un proyecto ambicioso que es el más grande en la historia del municipio.

En el mismo sentido, también tuvo una inversión de 17.5 mdp en becas, aunado al macro proyecto hidrológico, “a la niña que descubre que su voz también cuenta, ahí está la verdadera inversión de este informe; no sólo ha crecido en Manuel Doblado, hace dos años se instalaron la bases, vamos a seguir haciendo lo que hace falta”.

Al evento acudieron los ex alcaldes Rodolfo Madrigal, Meño Pedroza, Rogelio Villanueva; la diputada Roció Cervantes, los diputados Sergio Contreras, la diputada Ruth Tiscareño, por mencionar algunos.

Esaú González Follow on X 30 septiembre, 2026

Esaú González

Esaú González, periodista mexicano que ha colaborado en diversos medios de Guanajuato y agencias internacionales. Actualmente director de Notus, scout desde los 10 años, voluntario en diversos lugares.

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