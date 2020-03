“Señor bendice al mundo…”: Papa Francisco

México.- “Señor bendice al mundo, nuestra fe es débil y tenemos miedo”, fueron algunas de las palabras del Papa Francisco, durante la bendición que mandó al mundo en la plaza de San Pedro al mundo.

Entre sus mensajes, el máximo representante de la iglesia católica en la tierra, entre sus mensajes dijo “Pidamos al Señor la gracia de luchar contra el espíritu maligno, de discutir cuando tengamos que discutir; pero frente al espíritu de obstinación, tener el valor de callar”.

“No aparecen en portadas de diarios… pero están escribiendo la historia de hoy…médicos, enfermeros, enfermeras, transportistas, jefes de seguridad, sacerdotes, religiosas y tantos otros que comprendieron que nadie se salva solo, frente al sufrimiento donde se mide el desarrollo de los pueblos descubrimos la oración sacerdotal de Jesús que todos sean uno”, dijo el Papa Francisco.

El clérigo añadió “La oración el servicio silencioso son nuestras armas vencedoras, porque tenéis miedo, aun no tienes fe, el comienzo de la fe, es saber que necesitamos la salvación, necesitamos la salvación… invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida, entreguemos nuestros temores para que él los venza, porque esta es la fuerza de Dios, convertir en algo bueno todo lo que nos sucede, incluso cosas malas.

Señor bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuela los corazones, nos pides que no sintamos temor, pero nuestra fe es débil señor, que no seamos temorosos, pero tu señor no nos abandones a merced de la tormenta, no tengáis miedo y nosotros junto con Pedro descargamos en ti todo nuestro agobio, porque sabemos que tú nos cuidas”, Papa Francisco.