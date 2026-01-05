Seis víctimas, entre ellos Gilberto, en fosa clandestina de Irapuato

Irapuato, Guanajuato.- Los restos de 6 víctimas fueron hallados en una fosa clandestina ubicada en Tamahula, Irapuato, por el colectivo Hasta Encontrarte. Entre ellas, se encontró a Gilberto Pérez Monsiváis, que fue privado de su libertad el 17 de noviembre del 2025 en el municipio, de acuerdo a su ficha de búsqueda. La comunidad ya había dado positivo la búsqueda de cuerpos en diciembre. Sus tatuajes fueron de ayuda para su identificación, al igual que los restos de 4 hombres y una mujer que se encontraban en la fosa.

A través de su página de Facebook, la vocera del colectivo Karla Martínez compartió la ubicación del hallazgo, además de fotos de la vestimenta y algunos rasgos distintivos como tatuajes de las víctimas. Familiares de Gilberto confirmaron que los restos correspondían al joven, que contaba con un rosario en el pecho como tatuaje, además del apellido ‘Pérez’, bajo una corona en el lado izquierdo.

A casi dos meses del reporte de una camioneta negra que arribó a su hogar y se lo llevó, Hasta Encontrarte atendió un mensaje anónimo sobre posibles fosas, y dio con su paradero. Al parecer, según la información de las integrantes, ya se reconoció a la mayoría, de igual manera, las personas pueden comunicarse con el colectivo pra aclaraciones.