Tragedia en Irapuato; 2 peregrinos celayenses fallecen en accidente vial

Irapuato, Guanajuato.- La noche del domingo dos peregrinos celayenses nunca llegaron a su destino, fueron atropellados por un camión en la carretera Irapuato-Silao a la altura del Copal. De acuerdo con el reporte, iban en una carreta rumbo a Cristo Rey cuando el autobús de personal impactó la carreta en donde dos hombres fallecieron y uno más resultó lesionado de gravedad, además de un caballo que también perdió la vida.

Los testigos alertaron a las autoridades sobre el percance, llegando al lugar la Guardia Nacional, las FSPE y paramédicos que corroboraron el fallecimiento de dos personas en las inmediaciones del ITESI y una tercera fue trasladada de urgencia a un hospital.

Aparentemente, el transporte de personal viajaba a una velocidad considerable, sumado a que presuntamente los tripulantes de la carreta no contaban con medidas de señalización ni luces pertinentes. El camión golpeó la parte trasera de la carreta provocándole fuertes daños irreparables.

La zona fue delimitada por los elementos de seguridad que esperaron a la Fiscalía de Guanajuato para deslindar responsabilidades y al Servicio Médico Forense.