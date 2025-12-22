“Búsqueda positiva”: colectivo localiza cuerpo masculino en Irapuato

El colectivo Hasta Encontrarte confirmó la localización de restos humanos, además de identificaciones de un hombre y una mujer, aunque aún no encuentran evidencia de su relación en la zona

Redacción Notus22 diciembre, 2025

Irapuato, Guanajuato.- El colectivo Hasta Encontrarte se presentó en Taumaula, Irapuato en donde la búsqueda de restos dio positivo a un cuerpo masculino. El hecho fue compartido en redes, no obstante, internautas señalaron que más bien se trataba de las inmediaciones de Cuchicuato. “Desafortunadamente va a ser muy difícil subir su información dadas las condiciones en las que se encuentra”.

Sin tatuajes como señas particulares, en un avanzado grado de descomposición y, aparentemente desmembrado, su descubrimiento fue notificado a la Fiscalía General.

Una representante del colectivo informó que la revisión del área aún no termina, pues encontraron identificaciones de una persona de sexo femenino, que corresponden a la comunidad de Guadalupe de Rivera. Aunque aún no es segura la localización de más restos, ya que las causas del hallazgo de las identificaciones podrían ser otras.

La buscadora recordó que la labor de la brigada y el colectivo realizan acciones de manera gratuita, como “víctimas que quieren ayudar a víctimas”. Mientras que incentivó a los ciudadanos a seguir reportando zonas donde podría haber cuerpos.

