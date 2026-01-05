Más de 2 mil guanajuatenses recuperaron la vista en 2025 por operación de cataratas

Guanajuato, Guanajuato.- La delegación Guanajuato del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cerró 2025 con 2,211 cirugías realizadas, a través de 14 Jornadas de Cirugía de Catarata en cuatro Hospitales Generales de Zona (HGZ), tres Hospitales Generales de Subzona (HGSZ), un Hospital General Regional (HGR) y una Unidad Médica de Atención Ambulatoria (UMAA), para mejorar la calidad de vida de la población derechohabiente.

La última jornada del año 2025 se trabajó en la Unidad Médica de Atención Ambulatoria No. 55 en León con 203 procedimientos, siendo la tercera en esta misma unidad en el presente año con un total de 668 cirugías.

“Estamos trabajando para nuestra población derechohabiente, tenemos un gran compromiso como institución de salud y siembre buscamos brindar servicio de calidad, para ello trabajamos todos los días en estrategias y programas como esas jornadas que nos permitan impactar positivamente en las y los pacientes”, señaló el delegado del IMSS en Guanajuato, doctor Marco Antonio Hernández Carrillo.

El personal IMSS adscrito a los HGZ No. 2 en Irapuato; No. 3 en Salamanca; No. 4 en Celaya, y No. 21 en León; también en los HGSZ No. 7 en San Francisco del Rincón; No. 10 en Guanajuato y No. 20 en San Luis de la Paz; la UMAA No. 55 en León y el HGR No. 58 en la misma ciudad, ha hecho posible todo el trabajo por medio de estas 14 jornadas, otorgando beneficio a derechohabientes de los municipios mencionados, pero también de otros que abarcan los hospitales por zona de referencia.

El delegado estatal resaltó que el año 2025 superó el número de cirugías realizadas en estas jornadas el pasado 2024 cuando se lograron 1,825 gracias al compromiso y profesionalismo del personal del Seguro Social en el trabajo diario, lo que permite ofrecer atención segura y oportuna a las personas derechohabientes, ya que en algunas unidades y hospitales se llevaron incluso dos o tres jornadas.