Secuestran a ex candidato panista de Salamanca

Gerardo Arredondo fue subido a un vehículo por hombres armados en la avenida Comunicaciones Norte

Redacción Notus6 febrero, 2026

Salamanca, Guanajuato.- Hombres armados privaron de la libertad al ex candidato panista a la presidencia de Salamanca, Gerardo Arredondo. El también dueño de un negocio de materiales para construcción en la colonia Las Fuentes, fue subido a un vehículo a fuera de su local, en la avenida Comunicaciones Norte.

Cerca de las 9 de la mañana, se reportó la presencia de un comando armado que obligó al empresario a entrar a una camioneta mientras se encontraba en su establecimiento Construrama.

Luego de la denuncia, el hecho fue ratificado por el ayuntamiento del municipio en un comunicado oficial. En un operativo en conjunto, los tres órdenes de gobierno se movilizaron para localizar a quien fuera representante de la coalición Fuerza y Corazón por Guanajuato en 2024.

De acuerdo con las autoridades, la Fiscalía ya se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer la mecánica de los hechos.

