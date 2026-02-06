Nueva escalera en Los Pastitos: entre festejo oficial y crítica social

Guanajuato, Guanajuato.- Costó 4.5 millones de pesos. Ahora es un “Andador urbano”, una escalera que permitirá el acceso al foro de la ex estación desde la parte baja de la ciudad. El costo es señalado:

Durante semanas, la zona de la calle Miguel Hidalgo, acceso al Centro Histórico y en los límites del casco viejo, estuvo llena de zanjas y tierras. El cada vez más disminuido césped que le da su nombre popular de “Pastitos”, se seca y empolva.

Las voces oficiales destacan que la escalera conectará directamente Los Pastitos con la Ex estación, evitando rodeos y ahorrando tiempo a vecinos y visitantes.

Añaden que luce espectacular por las noches: su iluminación ofrece una nueva vista de la ciudad y brinda seguridad a quienes la utilizan.

Y que el proyecto forma parte de la apuesta por una ciudad más caminable, con espacios pensados para la convivencia y el disfrute, que la Escalera a Los Pastitos será un acceso funcional y un punto de encuentro que suma belleza y vida al paisaje urbano.

Suena bien, pero -abajo- el pasto seco y árboles podados hacen que el espacio donde se acostumbran los domingos de día campestre con comida y convivencia, se conviertan en páramo.

Otras voces resaltan el descuido del espacio que constituye el único parque urbano de la zona centro..