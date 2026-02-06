Vuelca auto en la autopista Guanajuato-Silao

El accidente en una zona de remodelación de la vialidad, provocó a lesiones leves a la conductora del auto

Redacción Notus6 febrero, 2026

Guanajuato, Guanajuato.- Una mujer resultó con golpes leves al volcar su auto esta madrugada en la autopista a Silao. El accidente ocurrió en una zona de remodelación de la vialidad.

La máquina-16 del Sistema Municipal de Bomberos (SIMUB) acudió a atender el percance. Al llegar al punto señalado, cerca del acceso de Cervera, ya se encontraban unidades de Policía Estatal de Caminos y personal de mantenimiento de la carretera.

Los bomberos atendieron a la mujer, quien sólo tuvo golpes leves y aparentemente no requería atención hospitalaria. Realizaron una revisión de seguridad en el sitio, limpiaron combustible y desconectaron la batería del vehículo.

Por la hora no se provoco caos vial, pero ante la larga etapa de remodelación de la autopista el número de percances en ella se ha intensificado.

