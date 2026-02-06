Parroquia de Valtierrilla convoca a misa por Gerardo Arredondo

“Conscientes del gran bien que ha hecho Gerardo Arredondo” la parroquia convocó a los habitantes de la comunidad a orar por su bienestar

Redacción Notus6 febrero, 2026

Salamanca, Guanajuato.- La Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de Valtierrilla convocó a una misa este viernes a las 7 de la tarde para pedir por Gerardo Arredondo. “Conscientes del gran bien que ha hecho Gerardo Arredondo”, orarán por el empresario y ex candidato del PAN por la presidencia de Salamanca.

El anuncio apela al cariño del dueño de Construrama por la comunidad, esperando contar con el apoyo de los habitantes. Asimismo, la Liga de Fútbol alentó a mantener una postura solidaria ante la situación.

Cabe señalar que actualmente, en el municipio van más de 10 privaciones a la libertad en este año. Así como una serie de eventos que enfatizan la violencia como las masacres en las comunidades, siendo la más mencionada el ataque armado en Loma de Flores. Además de contar con cierres de negocios por presuntas extorsiones.

