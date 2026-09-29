Secuestran a estudiante universitaria, en Salamanca

Salamanca, Guanajuato.- La joven Daniela Montes, estudiante universitaria, fue privada de su libertad en la comunidad de Cárdenas, Salamanca. La salmantina estaba atendiendo una tienda de un familiar con el que trabajaba.

De acuerdo a la versión de familiares y personas cercanas realizaron una publicación para solicitar el apoyo de la ciudadanía para localizar a Daniela Montes, estudiante universitaria, quien fue sacada a la fuerza por personas armadas.

Testigos señalaron que Daniela se encontraba atendiendo la tienda de un familiar, como habitualmente lo hacía, cuando ocurrieron los hechos y dijeron “estamos muy preocupados por ella. Les pedimos de todo corazón sus oraciones para que nos la regresen con bien; es lo único que queremos, su regreso”, expresaron.

“Daniela, te queremos de regreso en casa”, ha sido la expresión que se ha comenzado a realizar en diferentes redes sociales a fin de que la joven pueda volver con sus papás, subrayando que se pide compartir la información para ampliar su difusión y contribuir a su localización.