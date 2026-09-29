Lorena Alfaro visita secundaria de Irapuato y entrega impermeabilizante para aulas

Irapuato, Guanajuato.- La presidenta municipal, Lorena Alfaro García, encabezó una jornada del programa “Presidenta en tu Escuela” en la Escuela Secundaria General Número 2 “Ricardo Flores Magón”, donde se entregó apoyo de impermeabilizante para proteger las aulas y las instalaciones del plantel durante la temporada de lluvias.

Durante el acto cívico, la banda de guerra integrada por estudiantes de la secundaria dirigió los honores a la bandera, con el acompañamiento de autoridades educativas.

En la ceremonia también se conmemoraron el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, celebrado el 10 de septiembre; la Consumación de la Independencia de México, el 27 de septiembre, y el Natalicio de José María Morelos y Pavón, el 30 de septiembre.

Entregan impermeabilizante a secundaria

Como parte de la visita, se realizó la entrega de impermeabilizante para contribuir a la protección de las aulas y las instalaciones de la Escuela Secundaria General Número 2 durante la actual temporada de lluvias.

La jornada también incluyó una presentación artística a cargo de alumnas de tercer grado, quienes interpretaron el tradicional bailable “Las Alazanas”.

La actividad formó parte de las acciones para impulsar el arte, la cultura y las tradiciones mexicanas dentro de la formación de las y los estudiantes.

Lorena Alfaro llama a estudiantes a superar obstáculos

Durante su mensaje a la comunidad estudiantil, Lorena Alfaro García llamó a las y los alumnos a superar los obstáculos y conducirse con solidaridad, respeto y disposición para contribuir al bienestar de los demás.

“No importan las barreras que en el camino se presenten, hay que brincarlas para alcanzar esos propósitos que cada uno de ustedes tenga”, expresó.

La presidenta municipal también pidió a los estudiantes aprovechar sus años de secundaria para aprender, descubrir sus intereses, explorar y establecer vínculos de amistad, además de respetar y ayudar a los demás.

“Son tiempos de solidaridad, hoy debemos darnos la mano unos con otros, no lo perdamos de vista”, enfatizó.

Escuela destaca valor cívico de la jornada

Por su parte, la directora del plantel, Cecilia Rosas Almanza, dio la bienvenida a las autoridades municipales y destacó el valor cívico e histórico de este tipo de actividades en la formación de las futuras generaciones.

La directora señaló que el programa “La Presidenta en tu Escuela” busca fomentar los valores cívicos mediante la participación conjunta de autoridades, docentes y estudiantes en los honores a la bandera.

También destacó la importancia de recordar acontecimientos históricos como parte de la reflexión sobre los esfuerzos de quienes contribuyeron a la construcción del país.

Con esta jornada, el Gobierno Municipal de Irapuato mantiene el programa “Presidenta en tu Escuela”, mediante el cual realiza encuentros con comunidades educativas. El programa ha incluido previamente actividades cívicas, culturales y acciones relacionadas con las necesidades de los planteles.